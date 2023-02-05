̢̳̖͍ǸỞẀ بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت لايف || Ļįⓥ𝓔 كورة اون لاين سيتي وتوتنهام ألقت صحيفة "ليفربول إيكو" الضوء على مستوى فريق ليفربول السيئ خلال الفترة الماضية، وكان آخرها تلقيه هزيمة ثقيلة أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، مساء أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.ولا يمتلك ليفربول سوى 29 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي، بعد خوض 20 مباراة.وتسببت نتائج ليفربول السيئة والعروض المخزية، في إثارة التكهنات حول مستقبل كلوب مع الفريق وإمكانية رحيله، سواء حاليًا أو بنهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد: "ليفربول يصل للنهاية، إذا كان يؤمن يورغن كلوب، مدرب الفريق، بأن الهزيمة 3-0 من برايتون الشهر الماضي هي أسوأ مباراة بمسيرته فعليه إضافة مواجهة وولفرهامبتون إلى قائمته أيضا، هذه السلسلة السيئة من النتائج تزداد كل أسبوع، لثاني مباراة خارج أرضه بالدوري على التوالي يتلقى 3 أهداف".

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم إيرلينج هالاند يمكن أن يتطور من خلال مشاهدة نظيره هاري كين والتعلم من مهاجم توتنهام هوتسبير قبل أن يزور بطل الدوري الإنجليزي غريمه اللندني اليوم الأحد.

وأحرز المهاجم النرويجي البالغ من العمر 22 عاما رابع ثلاثية له في الدوري هذا الموسم خلال فوز سيتي 3-صفر على ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 19 مباراة ليواصل بدايته الرائعة في البطولة.

لكن جوارديولا يعتقد أن هالاند يمكن أن يتحسن في جميع جوانب اللعبة من خلال دراسة لاعبين آخرين مثل كين، الذي أصبح هداف توتنهام على الإطلاق مساويًا لجيمي جريفز.

وأضاف الإسباني: "من الصفات التي أدهشتني في إيرلينج أنه يعرف أنه يستطيع التحسن في العديد من الجوانب".

"أنا متأكد من أنه ربما إذا كان يشاهد هاري كين، ولكن ليس بالضرورة فقط هاري، يمكنه دراسة لاعبين آخرين أيضًا، أفضل شيء يمكن أن يفكر فيه في سنه، وإلا فإنه سيكون مملًا."

وأحرز كين 16 هدفا في الدوري، آخرها في الفوز 1-صفر على فولهام يوم الاثنين، ليعادل الرقم القياسي للراحل غريفز برصيد 266 هدفا مع النادي.

وتابع غوارديولا: "يبقى هاري كين من أفضل المهاجمين الذين شاهدتهم في حياتي، يا له من لاعب استثنائي، أرقامه تدلل على ذلك، وأكبر من ذلك جودته".

"عدم فوزه بلقب لا يعني أنه ليس لاعبا جيدا، أعتقد أنه أثبت براعته بالفعل".

وحوّل سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على توتنهام في استاد الاتحاد الشهر الماضي، ويحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف آرسنال، بينما يملك توتنهام خامس الترتيب 36 نقطة.