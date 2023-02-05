"رابط شغال" ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان، حيث يبحث أولياة الأمور عن نتايج الاعدادية للفرح بمجهود أبنائهم وينتظر الجميع إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، للحصول على النتيجة إلكترونيا مباشرة فور إعلانها دون انتظار للحصول عليها من المدرسة أو الإدارة التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم الجلوس محافظة اسوان

رابط لنتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم المقعد محافظة اسوان المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم، حيث سيتم اعلان النتيجة خلال الاسبوع الجاري، حسب عبد. كريم لطفي نائب مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

قال لطفي في بيان ان الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الاعدادية 2023 برقم المقعد محافظة اسوان متوفر على بوابة المحافظة وسيتم رفع النتيجة عليها مباشرة فور اعلانها ثم نشرها بتاريخ الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم ثم توزيعه على الإدارات التعليمية والمدارس.

خطوات دخول رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بأسوان

وللوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم المقعد محافظة أسوان من هنا واختيار نتيجة الطالب وكتابة رقم المقعد والاسم الرباعي لإظهار النتيجة.

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 78.11 %، وبلغت نسبة 88.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 80 % للمكفوفين، وكذا 82.5 % للإعدادية المهنية.

وخلال إعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضًا عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أعداد المتفوقين ونسب النجاح فى الإدارات التعليمية، وعلى مستوى كل مادة دراسية.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الإستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلًا عن الإنتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقًا للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.