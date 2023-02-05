مبروك النجاح:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة جنوب سيناء 2023 بالأسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 80.35٪، وذلك خلال تقديم محمد حامد عقل وكيل الوزارة. التعليم بالمحافظة بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 3.308 طالب وطالبة، منهم 78 غائبًا، وحضر 3230 طالبًا وطالبة، نجح منهم 2595، بنسبة نجاح 80.35 بالمائة.

وهنأ محافظ جنوب سيناء طلابه المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التميز والنجاح مع بذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليكونوا في طليعة أبناء وطنهم. الذين يسعون إلى النهوض بها من أجل مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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