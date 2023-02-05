نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 للترم الأول برقم الجلوس أو الاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023، اعتمدها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لطلاب الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 78.11%، كما بلغت نسبة 88.2% للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 80% للمكفوفين، وكذا 82.5% للإعدادية المهنية.

وأكد المحافظ، أنه سيتم إجراء تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضًا عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أعداد المتفوقين ونسب النجاح فى الإدارات التعليمية، وعلى مستوى كل مادة دراسية.

نتيجة ثالثة إعدادي بأسوان 2023، تزايد البحث عليها قبل ساعات من ظهورها رسميا بمطروح، لطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

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نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2023 برقم الجلوس

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية، تجدون هنا: نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي بأسوان

نتيجة ثالثة إعدادي 2023، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية، لمحاولة الوصول إلى رابط سهل وسريع للحصول عليها كاملة بالدرجات، والتي وفرته وزارة التربية والتعليم، لمعرفة النتيجة اضغط هنا

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.