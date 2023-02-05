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اعرف نتيجتك الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس لعام 2023 جنوب سينا-

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بوابة الفجر

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول خلال أيام، وبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة فور انتهاء أعمال الامتحان الأسبوع الماضي، تمهيدا للمتابعة. العمليات وتسليم النتيجة لمديرية التربية والتعليم.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه دعا محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في أسرع وقت قبل انتهاء إجازة نصف العام. وبدأت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مبينة أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات في الشهادة الإعدادية بلغ نحو 3308 على مستوى أقسام المستوى.

نشر النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة

وأشار إلى أنه سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة جنوب سيناء على البوابة الإلكترونية للمحافظة باستخدام رقم مقعد الطالب، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أي بلاغات بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الأول من المرحلة الإعدادية، وجاءت الأسئلة على مستوى جميع الطلاب.

75 لجنة للشهادة الإعدادية
وأوضح فودة أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بلغ 3308 طالبا موزعين على 75 لجنة على مستوى الأقسام الثمانية بالمحافظة.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء ( اضغط هنا )

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