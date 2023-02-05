"باركو للناجح" نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

العديد من طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور ينتظرون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، وتحظى نتيجة الشهادة الإعدادية باهتمام كبير لما لها من أهمية كبيرة، حيث أنها تعتمد على تحديد مصير الطلاب في محافظة أسوان. بعد المراحل التعليمية، والتي تؤهلهم درجاتهم الإجمالية للتسجيل في الثانوية أو التقنية أو الفندقية أو التمريض.

كيف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023

وأعلن وكيل الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة أسوان، بعد توزيع جميع قوائم الطلاب الناجحين على جميع الإدارات التعليمية بمحافظة أسوان، وبعد ذلك ستعلن إدارة الشؤون بكل مدرسة نتيجة الطلاب المنتسبين اليها من خلال صفحتها الرسمية.

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان الأستاذ الدكتور عبد الكريم لطفي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023 خلال الساعات القليلة القادمة.

توزيع درجات الترم الأول للشهادة الاعدادية

يقوم الطلاب في المرحلة الاعدادية بدراسة عدد من المواد المقررة عليهم منها ما يتم إضافته إلى المجموع ومنها ما لا يتم إضافته، وتأتي درجات المواد على النحو التالي:

أولًا: المواد التي الأساسية

يقوم الطلاب في الشهادة الاعدادية بدارسة خمس مواد أساسية يتم توزيع درجاتها كالتالي:

اللغة العربية: والدرجة النهائية لها من ٤٠ درجة.

اللغة الانجليزية: والدرجة النهائية لها من ٣٠ درجة.

الدراسات الاجتماعية: والدرجة النهائية لها من ٢٠ درجة.

الرياضيات: الدرجة النهائية لها من ٣٠ درجة.

العلوم: الدرجة النهائية لها من ٢٠ درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي للدرجات ١٤٠ درجة في الترم الأول مع العلم أنه لا يوجد نجاح أو رسوب في الترم الأول.

ثانيًا: المواد الفرعية

يدرس طلاب الشهادة الاعدادية بعض المواد الفرعية ويقومون بتأدية الامتحان في تلك المواد مع العلم أن تلك المواد لا تضاف نتيجتها إلى المجموع الكلي للدرجات الطالب وتلك المواد هي:

التربية الدينية: الدرجة النهائية لها ٤٠ درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية لها ٢٠ درجة.

الحاسب الآلي: والدرجة النهائية لها ٢٠ درجة.

تلك المواد الفرعية ينطبق عليها نفس الشروط فلا يوجد بها نجاح أو رسوب في الترم الأول ولكن يشترط الحصول على درجة النصف فيها في مجموع درجات نهاية العام فهي مواد أساسية في الرسوب والنجاح.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق الرابط الخاص بالوزارة الذي من خلاله يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والاطلاع على كافة النتائج الخاصة بجميع المراحل التعليمية، وللتعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الترم الأول يمكن للمستعلم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم. اضغط هنا

اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

اختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

اختيار نتيجة الفصل الدراسي الأول.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب كاملًا والمكون من ١٤ رقم.

إدخال الاسم الرباعي للطالب.

الضغط فوق عرض النتائج.

بعدها سوف تظهر نتيجة الطالب في الحال.

قامت الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة أسوان بإجراء امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ في يوم الأربعاء الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٣ وانتهت يوم الأربعاء الموافق٢٥ يناير ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا مع الالتزام بكافة الإجراءات الأمنية والاحترازية.

أرشيف نتيجة إعدادية أسوان ترم ثاني 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أنه قد قام السيد أشرف عطية محافظة أسوان باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بنسبة نجاح 76،12% وقام بالتصديق على أسماء 17 طالب وطالبة من الأوائل.