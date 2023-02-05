أحمد علي سليمان: مصر وتنزانيا تمتلكان تجربة تاريخية ثرية في التعددية والتسامح والسلام

في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر ‏الفكر الوسطي ‏المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري ‏والتثقيفي، عقدت محاضرة ‏الدورة العلمية الدولية المتخصصة لعلماء وأئمة دولة تنزانيا الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية ‏لتدريب الأئمة والواعظات ‏وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت 4/ 2/ 2023م ‏حاضر فيها فضيلة الدكتور/ أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وخبير التنمية البشرية وجودة الدعوة، وقدم للمحاضرة الدكتور/ أشرف فهمي ‏مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.‏

وفي محاضرته (مهارات التأثير والفاعلية لأداء عصري ناجح ومؤثر) أكد الدكتور/ أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن مصر ستظل النموذج العظيم في ترسيخ التسامح والاعتدال ومجابهة التشدد والانحراف، وأن مصر وتنزانيا تمتلكان تجربة تاريخية ثرية في التعددية والتسامح والسلام، ووزارة الأوقاف تؤمن من خلال برامجها التدريبية المتنوعة أن زيادة الوعي العلمي والثقافي لدى السادة العلماء والأئمة يسهم في بناء الوعي المجتمعي من خلال انتقال أثر هذا التدريب إلى المساجد التي تعد المحاضن الخصبة لتكوين القيم والأخلاق والسلوك الرشيد، ومن ثم تجعل الإنسان إيجابيًّا يعيش في حركة فكرية ونفسية وجسدية بناءة، تؤهل الإنسان للعطاء وتنمي قدراته على الإنتاج والإبداع، لأن الحياة في نظر الإسلام: عمل، وبناء، وعطاء، وتنافس في الخيرات.

مؤكدًا أن الإبداع في تدريب الأئمة سواء من داخل مصر أو من خارجها، من الأهمية بمكان؛ ذلك أن العالم المعاصر يموج بسلسلة من المستجدات والتطورات والتحديات، التي تتطلب من شتى مكونات المجتمع خصوصًا قطاع الدعاة أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات بالمنهج العلمي السليم.

مشيرًا إلى أنهم لكي يتمكنوا من هذه المهمة لا بد من التدريب النوعي المتواصل، وإنارة عقولهم بالعلوم الحديثة، وامتلاك نواصي المهارات الفنية والمهنية والإعلامية المتطورة ومهارات التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع العلوم الشرعية والعربية ومساعدتهم على الإلمام الكامل بمقاصد الشريعة وفهم دقائقها، وتطبيق القواعد الفقهية.

موضحًا أنه يجب على الأئمة أن يطوروا معارفهم ومهاراتهم المهنية، والفنية، والإعلامية، والتكنولوجية بصورة يومية، وبشكل مستدام وأن يجعلوا الإتقان والإحسان والجودة بمفهومها الشامل منهج حياة بمختلف العلوم كدراسة علم النفس، وعلم الاجتماع، والتربية الإعلامية؛ للوصول والنفاذ إلى فكر النشء والشباب، والقضايا التي يهتمون بها؛ حتى يسهموا بفاعلية في إسعاد الكون والحياة بمنهج الله.