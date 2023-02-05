نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان الترم الأول 2023 (ادفو - كوم امبو - دراو - مركز ناصر - ابو سمبل - كلابشة - الرديسية - البصيلية - السباعية - اسوان) محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 بنسبة نجاح 78.11 %، ويوجه للإستعداد للفصل الدراسى الثانى.. ويقدم شكره لوزير التربية والتعليم لتوفير فصول بديلة لطلاب مدرسة الكلاحين الإبتدائية بدراو حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم





أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 78.11 %، كما بلغت نسبة 88.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 80 % للمكفوفين، وكذا 82.5 % للإعدادية المهنية، وخلال إعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضًا عدم وجود أى حالات غش جماعى.

بالإضافة إلى أعداد المتفوقين ونسب النجاح فى الإدارات التعليمية، وعلى مستوى كل مادة دراسية، فيما أعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الإستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلًا عن الإنتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقًا للإستقرار المطلوب للعملية التعليمية، ومن ناحية أخرى قدم محافظ أسوان شكره للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على إستجابته لحل مشكلة طلاب مدرسة الكلاحين الإبتدائية التابعة لإدارة دراو حيث تم توفير 5 كرفانات مجهزة كفصول تعليمية حفاظًا على أرواح الطلاب وسلامتهم، وتيسيرًا على أولياء أمورهم بتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم فى تكلفة التنقل، لافتًا بأنه كان قد صدر قرار إزالة لمدرسة الكلاحين الإبتدائية، وتم نقل الدراسة للفترة المسائية بمدرسة القفطية الإبتدائية، والتى تبعد 300 متر مما كان يتطلب قيام الطلاب بعبور خطوط السكة الحديد، وطريق أسوان / القاهرة الزراعى مما كان يعرض حياتهم يوميًا للخطر، ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الأول بلغ 27 ألف و325 طالب وطالبة حضر منهم 26 ألف و743طالب وطالبة، فى حين بلغ إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 20 ألف و890 طالب وطالبة، موضحًا بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط