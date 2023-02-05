نتيجة أسوان ظهرت جميع المراكز.. نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان

زاد البحث عبر جوجل هذه الساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان برقم المقعد الذي سيعلن عنه قريبًا.التقى عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بوفد مدرسة القديسة تريزا لاستلام تعديل اللائحة الداخلية للمدرسة، بحيث تصبح المدرسة تعليمًا أساسيًا يشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية. بعد موافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على اللائحة الجديدة.

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ضم وفد مدرسة سانت تيريزا فايزة جريس، مديرة المدرسة، سميحة راغب، الممثل القانوني للمدرسة، أنطونيو نبيل، وكيل المدرسة، ومارك محارب، عضو مجلس أمناء المدرسة.

شهد عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، احتفالية "عودة الإحسان" التي ينظمها التعليم الابتدائي بالتنسيق مع مدرسة سانت تريزا الخاصة، لتكريم مديري المدارس الابتدائية ومرشدي الصف الأول بأسوان. إدارة التربية والتعليم، تقديرًا لجهودهم في خدمة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول.

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وقد حضر الاحتفالية فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وغنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، وياسر الشرقاوى مدير التعليم الابتدائي، وعرفة الصادق رئيس قسم التعليم الابتدائي بإدارة أسوان، بجانب لفيف من القيادات الدينية.

وخلال كلمته قدم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير لجميع المحتفى بهم، مؤكدًا على دورهم الحيوى والفعال فى إدارة العملية التعليمية ومتابعتها داخل المدارس.

فيما شمل وفد مدرسة سانت تريزا كل من فايزة جريس مدير المدرسة، وسميحة راغب الممثل القانونى للمدرسة، وانطونيو نبيل وكيل المدرسة، ومرقس محارب عضو مجلس أمناء المدرسة.

وكان قد استقبل عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أعضاء اللجنة النقابية لمعلمى مركز إدفو، وعلى رأسهم ياسين عبدالصبور نقيب معلمى محافظة أسوان، ومحسن شقل نقيب معلمى مركز إدفو، وبحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية المختلفة.

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وخلال اللقاء أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التعاون بين إدارة إدفو ونقابة المعلمين فى كافة الموضوعات والقضايا التى تهم المعلمين، موجهًا الإدارة التعليمية بضرورة التسهيل على المعلمين فى استخراج مفردات رواتبهم، كما أنه من حق أى معلم التوجه إلى ديوان الإدارة التعليمية للاستفسار عن أى تساؤل أو معلومة تخص راتبه، وبنهاية اللقاء قدمت اللجنة درع التميز لوكيل الوزارة تقديرًا لجهوده المبذولة فى النهوض لخدمة العملية التعليمية.