الان.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر.. رابط مشاهدة مباراة مان سيتي مباشر يلاشوت

الان.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر.. رابط مشاهدة مباراة مان سيتي مباشر يلاشوت

سيكون مانشستر سيتي ضيفًا كبيرًا على توتنهام هوتسبر، في قمة الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب توتنهام هوتسبير.

ستطلق صافرة انطلاق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر قناة beIN Sports 1HD Premium، وستذاع بصوت المعلق حفيظ الدراجي.

قبل مباراة اليوم، وقع توتنهام في فخ الهزيمة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في معقله.

حيث خسر أمام أستون فيلا وأرسنال بهدفين دون رد، في كلتا المباراتين، لكنه لم يهزم في ثلاث مواجهات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي منذ 2008.

وهو ما يسعي السبيرز لتجنبه اليوم ضد السيتي.



على الجانب الأخر، يريد لاعبو مانشستر سيتي، استغلال هزيمة أرسنال أمس ضد إيفرتون، بهدف وحيد، من خلال الفوز اليوم من أجل تقليص فارق النقاط مع متصدر الدوري.

ويتصدر أرسنال ترتريب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، على الرغم منة خسارة أمس، بينما يحتل السيتي المركز الثاني بـ 45.

كما هوم مانشستر سيتي في أخر 3 مواجهات خاضها خارج الديار في الدوري الإنجليزي أمام منافس اليوم، بمجموع (5-0).

وكان سيتي خسر 4 مباريات متتالية في الدوري خارج ملعبه من دون تسجيل أي هدف في مناسبتين فقط، ضد تشليسي بين 2006 و2009، وضد سندرلاند بين 2010 و2013.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

في حراسة المرمى

إيدرسون.

خط الدفاع

أكانجي- ستونز- لابورت- آكي.

خط الوسط

دي بروين- رودري- جوندوجان.

خط الهجوم

هالاند- جريليش- فيل فودين.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى:

هوجو لوريس

الدفاع:

روميرو، إريك داير، بن ديفيز، بيدرو بورو.

خط الوسط:

هويبيرج، بيتانكور، بيريسيتش.

الهجوم:

كولوسيفسكي، هاري كين، هيونج مين سون.