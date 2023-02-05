مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر LIVE CITY || رابط مشاهدة توتنهام ومان سيتي يلاشوت

بث مباشر مانشستر سيتي ضد توتنهام.. يترقب عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري الانجليزي الممتاز مواجهة فريق مان سيتي ضد توتنهام، ويزداد البحث من الكثيرون عن موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة حيث سنعرض لكم في وكالة صفا الإخبارية جميع المعلومات حول مواجهة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم الأحد 5 فبراير.

يستقبل ملعب توتنهام الجديد، اليوم الأحد 5-2-2023، مباراة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، تحت اطار مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يتواجد فريق مانشستر سيتي بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، حيث لعب السيتي 21 مواجهة تمكن الفوز في 14 مواجهة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، وخاض توتنهام 21 مباراة استطاع الفوز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في سبع مباريات.

تاريخ مباريات مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يلتقي الفريقين من قبل في 51 مباراة، حيث انتصر توتنهام في 27 مباراة، وتعادل الفريقين في 7 مباريات، وانتصر مانشستر سيتي في 17 لقاء، حيث سجل توتنهام 73 هدفا، وأحرز مانشستر سيتي 74 هدفا.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد توتنهام

يتولى حراسة المرمى: إيدرسون.

وفي خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، آكي.

ويتمركز خط الوسط: دي بروين، رودري، برناردو.

ويقود خط الهجوم: محرز، هالاند، فودن.

تشكيلة توتنهام ضد مانشستر سيتي

يتولى حراسة المرمى: لوريس.

وفي خط الدفاع: لينجليه، داير، روميرو.

ويتمركز بخط الوسط: إيمرسون، هويبرج، بيناتكور، بيرسيتش.

هيون مين سون، كولوسيفسكي.

ويقود خط الهجوم: هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

سيتم بث المباراة عبر قناة bein sport hd 1 إحدى مجموعة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مواجهات الدوري الانجليزي.

وتعد قناة bein sport hd 1 القطرية قناة رياضية متخصصة بنقل مباريات كرة القدم في الدوريات المختلفة مثل: الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، بالإضافة لنقل مواجهات الاندية المحلية مثل: مواجهات كأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال إفريقيا، وغيرها من المباريات.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

تردد قناة بين سبورت 1: 11054

القمر الصناعي على قناة بين سبورت 1: نايل سات

الاستقطاب قناة بين سبورت 1: أفقي

معدل الترميز قناة بين سبورت 1: 27500

معامل تصحيح الخطأ قناة بين سبورت 1: ¾