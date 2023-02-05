يلا شوت youtube بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كورة ON مشاهدة مباراة CITY كورة لايف

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف فريق توتنهام نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب “توتنهام هوتسبر”، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتسلح فريق توتنهام بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط مانشستر سيتي في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة نيوكاسل على المركز الرابع.

وتحوم الشكوك حول تواجد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام في مباراة اليوم، بعد خضوعه عملية استئصال المرارة الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، مباراة اليوم تحت شعار “ لا بديل عن الفوز” من أجل تقليص فارق النقاط مع آرسنال إلى نقطتين وإنعاش حظوظه في الحفاظ على لقب البريميرليج.

وكان مانشستر سيتي تفوق على توتنهام بنتيجة 4-2، في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام
ويحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، خلف آرسنال متصدر الترتيب بـ 50 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.


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