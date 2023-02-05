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Y̷A̷L̷L̷A̷ S̷H̷O̷O̷T بث مباراة beINSPORTS مانستر سيتي وتوتنهام اليوم | لايف مباشر مان سيتي وتوتنهام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، الأحد 1-5-2023، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون أول فريق كرة قدم من مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق توتنهام، مساء غد الأحد، الموافق الخامس.. في فبراير، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أطلق الحكم صافرة انطلاق مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي، مساء غد الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، على أرض ملعب "توتنهام".

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تُذاع أحداث مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي بشكل مباشر وحصري على مجموعة قنوات بي إن سبورت، المذيع الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “الدوري الإنجليزي الممتاز”، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتم بثها بشكل خاص. على قناة bein sports premium hd 1.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

ترتيب توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق توتنهام الأول لكرة القدم المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتعزز مانشستر سيتي في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تغلب على “توتنهام” بنتيجة (4-2) قبل أسبوعين فقط على ملعب “الاتحاد” في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، بثنائية من الجزائري رياض محرز، قبل ذلك. إسقاط ولفرهامبتون (3-0) بـ “هاتريك”. وعن صدارة هدافي الدوري النرويجي إيرلينج هالاند (25 هدفا)، رفع رصيده إلى 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر.

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