عروض مميزة: خصومات محدودة من لولو هايبر ماركت السعودية بنسبة 75% لأدوات الطبخ والصحة والجمال
يعلن متجر لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عن تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات تصل إلى 70٪ حيث أن العروض لفترة محدودة حتى 2/7/2023 م أو حتى انتهاء الكمية وتشمل هذه العروض أواني الطبخ وغيرها من الأجهزة الكهربائية المتنوعة، سوف نقدم بالتفصيل في مقال اليوم.
عروض خصم لولو هايبر ماركت السعودية على أدوات الطبخ
- متوفر عرض شيف لاين قدور طبخ غير لاصقة مجموعة 5 قطع INDP بسعر 79.00 ريال بعد كان سعره السابق 179 ريال سعودي
- متوفر برستيج طقم أواني طهي 12 حبة
- بسعر 249 ريال سعودي بعد أن كان سعرها السابق 465.00 ريال
- متوفر عرض برستيج قدر ضغط ستانلس ستيل 5 لتر بسعر 149 ريال سعودي بدلا عن سعرها السابق 299 ريال سعودي
- ومتوفر ايضا عرض شيفلاين مقلاة مسطحة 28 سم بسعر 24 ريال سعودي فقط بعد ان كان سعرها السابق 49 ريال
- وهناك العديد من العروض الأخرى تجدونها في الرابط التالي: “من هنا”
عروض لولو هايبر ماركت السعودية على مواد الصحة والجمال
- متوفر عرض خصم على المراسيم عطر برايد بلو للرجال 100 مل بسعر 65 ريال سعودي فقط بدلا عن سعره السابق 190 ريال
- متوفر عرض المراسيم عطر أكوارابيا نهاري ومسائي للرجال 2 × 50 مل بسعر 65 ريال سعودي بعد ان كان سعره السابق 160 ريال
- متوفر عرض لايف بوي صابون مضاد للبكتيريا المتكامل 10 - 160 جم بسعر 4.95 ريال بعد أن كان سعره السابق 11.50 ريال
- متوفر عرض فرشاة أسنان كهربية ببطارية شحن أورال-بي فايتاليتي بلس 3 دي وايت - D100.413.1 - اللون وردي بسعر 66 ريال سعودي فقط بدلا عن سعرها السابق 143 ريال
- وهناك عدد من العروض الأخرى تجدونها في الرابط التالي: “من هنا”
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