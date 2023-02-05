عروض مميزة: خصومات محدودة من لولو هايبر ماركت السعودية بنسبة 75% لأدوات الطبخ والصحة والجمال

يعلن متجر لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عن تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات تصل إلى 70٪ حيث أن العروض لفترة محدودة حتى 2/7/2023 م أو حتى انتهاء الكمية وتشمل هذه العروض أواني الطبخ وغيرها من الأجهزة الكهربائية المتنوعة، سوف نقدم بالتفصيل في مقال اليوم.

عروض خصم لولو هايبر ماركت السعودية على أدوات الطبخ

متوفر عرض شيف لاين قدور طبخ غير لاصقة مجموعة 5 قطع INDP بسعر 79.00 ريال بعد كان سعره السابق 179 ريال سعودي

متوفر برستيج طقم أواني طهي 12 حبة

بسعر 249 ريال سعودي بعد أن كان سعرها السابق 465.00 ريال

متوفر عرض برستيج قدر ضغط ستانلس ستيل 5 لتر بسعر 149 ريال سعودي بدلا عن سعرها السابق 299 ريال سعودي

ومتوفر ايضا عرض شيفلاين مقلاة مسطحة 28 سم بسعر 24 ريال سعودي فقط بعد ان كان سعرها السابق 49 ريال

وهناك العديد من العروض الأخرى تجدونها في الرابط التالي: “من هنا”

عروض لولو هايبر ماركت السعودية على مواد الصحة والجمال