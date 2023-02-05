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𝒦𝒪𝒪ℛ𝒜 ℒℐ𝒱ℰ بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي يلا شوت | ⲚⲞⲰ YALLA SHOOT

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

𝒦𝒪𝒪ℛ𝒜 ℒℐ𝒱ℰ بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي يلا شوت | ⲚⲞⲰ YALLA SHOOT شاهد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. يستضيف ملعب "وايت هارت لين" في لندن مباراة اليوم بين توتنهام ومانشستر سيتي، كجزء من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

𝒦𝒪𝒪ℛ𝒜 ℒℐ𝒱ℰ بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي يلا شوت | ⲚⲞⲰ YALLA SHOOT

شاهد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم ينتظر مشجعو كرة القدم اليوم مباراة مهمة بين توتنهام ومانشستر سيتي.

ويملك مانشستر سيتي 45 نقطة، مما يجعله الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.

موعد المباراة

سيتم بث مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة على قناة bein sport hd 1، باعتبارها حاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

التشكيل المتوقع للمباراة

فريق توتنهام:

حراسة المرمى هوجو لوريس.
الوسط هويبيرج، بيتانكور، بيريسيتش.
الدفاع روميرو، إريك داير، بن ديفيز، بيدرو بورو.
الهجوم كولوسيفسكي، هاري كين، هيونج مين سون.
فريق مانشستر:

حراسة المرمى إيدرسون.
الوسط إيلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين.
الدفاع ريكي لويس، أكانجي، إيمريك لابورت، ناثان آكي.
الهجوم رياض محرز، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

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