كشف رواتب العمالة المنزلية الجديدة في "السعودية" لعام 2023.. وشروط استقدام العمالة

تختلف قيمة رواتب العمالة المنزلية الجديدة في المملكة العربية السعودية 2023 حسب الجنسية، ويتم نشر ذلك من قبل وزارة العمل في المملكة العربية السعودية لجميع البلدان التي يأتي منها العمال، وحقوق العمالة المنزلية محمية.

قيمة رواتب العمالة المنزلية الجديدة في السعودية لعام 2023 لكل دولة

تحدد وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قيمة أجر العمالة المنزلية، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، على النحو التالي:

قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل الهندي يبلغ نحو 1200 ريال سعودي.

أما العامل السوداني فإنه يتقاضى راتب 1500 ريال سعودي.

وقيمة الراتب للعمالة الفلبينية نحو 1500 ريال أيضا.

أما أجور العمالة القادمة من فيتنام يتقاضى راتب 1300 ريال.

العمالة القادمة من سريلانكا تتقاضى راتب 900 ريال.

وقيمة العمالة من بنجلاديش نحو 1000 ريال.

شروط استقدام العمالة من خارج المملكة

من أجل استقدام عمالة من أي جنسية مختلفة من خارج المملكة، هناك عدد من الشروط منها:

يتم تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة للشخص الذي يرغب في استقدام عمالة من الخارج.

كذلك يتم إرفاق تأشيرة العمل الأصلية.

تملئ الاستمارة الخاصة بالتوظيف من المنزل.

تدفع كل الرسوم الخاصة بالتوظيف.

يتم تأكيد كافة البيانات.

يتم تحديد الراتب الخاص بالعامل.

نظام العمالة المنزلية في السعودية

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظامًا جديدًا للعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، والذي ينص على:

يقدم صاحب العمل بطاقة مسبقة الدفع خاصة براتب العمالة المنزلية، ويتم تسديد ذلك عبر المسند الإلكتروني.

يتقاضى العامل راتبه من الحكومة في المملكة، وذلك حماية لحقوق العاملين القادمين من الخارج.

وهذه القرارات تهدف إلى ضمان تحصيل العامل أجره في الوقت المتفق عليه مما يضمن الحقوق بين الطرفين.

ما هي الدول التي تستقدم منها السعوديه الخادمات؟

الجنسيات المسموح باستقدامها هي 17 جنسية وهم: الفلبين، أوغندا، النيجر، باكستان، الهند، بنجلادش، موريتانيا، سريلانكا، وفيتنام، أذربيجان، إرتيريا، ومدغشقر، أزباكستان، كينيا، كمبوديا، بورندي، ومالي.

ماذا يحدث عند رفض الخادمة العمل؟

في حالة رفض العاملة استكمال العمل في أول 3 أشهر التجريبية لها، فإن صاحب العمل عليه أن يبلغ مكتب العمل، وعلى الفور يتم استبدالها بخادمة أخرى.

كم راتب الخادمة التايلندية في السعودية؟

تتقاضى الخادمة التايلندية راتب 2000 ريال سعودي.