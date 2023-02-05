مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بث مباشر

يستعد فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم لمباراة توتنهام في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي إلى جمع ثلاث نقاط من نظيره توتنهام في المباراة المهمة التي تجمعهما اليوم، وهي ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل أبناء جوارديولا في المنافسة على صدارة الدوري بعد أن نجحوا في الفوز على ولفرهامبتون. بثلاثة أهداف دون عودة، فيما فاز توتنهام على فولهام بهدف دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بعد أن لعب 21 مباراة، تمكن خلالها من الفوز بـ14 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الخسارة نفسها، فيما يحتل نادي توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب بعد أن سجل 36 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، تمكن خلالها من تحقيق 11 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 7 مباريات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياش - ناثان أكي - سيرجيو جوميز.

خط الوسط: كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - إرلينج هالاند - فيل فودين.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.