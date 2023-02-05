ads

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بث مباشر

يستعد فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم لمباراة توتنهام في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي إلى جمع ثلاث نقاط من نظيره توتنهام في المباراة المهمة التي تجمعهما اليوم، وهي ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل أبناء جوارديولا في المنافسة على صدارة الدوري بعد أن نجحوا في الفوز على ولفرهامبتون. بثلاثة أهداف دون عودة، فيما فاز توتنهام على فولهام بهدف دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بعد أن لعب 21 مباراة، تمكن خلالها من الفوز بـ14 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الخسارة نفسها، فيما يحتل نادي توتنهام المركز الخامس في جدول الترتيب بعد أن سجل 36 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، تمكن خلالها من تحقيق 11 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 7 مباريات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياش - ناثان أكي - سيرجيو جوميز.

خط الوسط: كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - إرلينج هالاند - فيل فودين.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.


لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام مباراة مانشستر سيتي اليوم موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

Man city live Now بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام جودة عالية تعليق عربي || مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي هدف كين اليوم

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) بالاسم ورقم الجلوس 2023

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)