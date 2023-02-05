𝒦𝒪𝒪ℛ𝒜 𝒮ℐ𝒯𝒴|KORA بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم.. روابط مباشرة للمباراة دون تقطيع جودة عالية FULL HD

تترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام مساء اليوم الأحد 5 فبراير، على استاد توتنهام هوتسبر، ولك في إطار الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2022/2023.

يقدم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، أي السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة توتنهام ضد مانشستر سيتي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

صراع محتدم يجمع بين العملاقين الإنجليزيين في قمة الجولة الحالية بالبريميرليج، فكل فريق منهما يستهدف الفوز من أجل اقتناص النقاط الكاملة فالسيتي يرغب لتقليص الفارق مع المتصدر والثاني يريد الاقتراب من اقتحام المربع الذهبي.

يظهر مان سيتي بصورة مميزة في الفترة الأخيرة بالمسابقة المحلية، فهو يتواجد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر آرسنال، بعد الانتصار في الجولة الماضية على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وقبل هذه الموقعة وصل السيتي لدور الـ 16 من كأس الاتحاد بعد الفوز على آرسنال.

وكان إيفرتون قد قدم هدية ثمينة لمانشستر سيتي قبل هذه الموقعة، وذلك بعدما تمكن من الفوز على المتصدر آرسنال بهدف دون رد أمس في نفس الجولة.

واستعدت كتيبة المدير الفني بيب جوارديولا لهذه القمة بشكل قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يرغب اليوم في تحقيق الفوز من أجل استغلال تعثر المتصدر ومحاولة الضغط عليه وتقليص الفارق معه لاشتعال المنافسة بقوة على اللقب والدفاع عنه، لذا سيقاتل بشراسة لخطف العلامة الكاملة بأي طريقة.

على الجانب الأخر، يمر توتنهام في الفترة الماضية بأداء جيد من المسابقة، حيث نجح في تحقيق الفوز على فولهام بهدف دون رد في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن الرابع نيوكاسل.

ويبحث السبيرز في هذه الموقعة عن اقتناص النقاط الكاملة من أجل تقليص الفارق مع الرابع لفارق نقطة للصراع بقوة على اقتحام المربع الذهبي، ولكن هذا يتطلب منه القتال بشراسة لمحاولة تحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصارات.