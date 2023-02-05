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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لخوض مباراته أمام نادي توتنهام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من نظيره توتنهام في المباراة الهامة التي تجمعهم اليوم والتي تعد ديربي من دربيات الدوري الإنجليزي، ويأمل أبناء جوارديولا في المنافسة على تصدر الدوري بعد أن نجحوا في الفوز على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما فاز توتنهام على فولهام بهدف دون رد.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، بعد أن خاض 21 مباراة نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 14 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الخسارة في مثلهم، بينما يحتل نادي توتنهام المركز الخامس في ترتيب الجدول بعد أن حصد 36 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، نجح خلالهم في الفوز بـ11 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياش - ناثان أكي - سيرجيو جوميز.

خط الوسط: كيفين دي بروينه - رودري - إلكاي جوندوان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - إرلينج هالاند - فيل فودين.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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