kooracity|KORA بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم.. روابط مباشرة للمباراة دون تقطيع جودة عالية FULL HD

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، اليوم الأحد، في إطار فعاليات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعثر متصدر الدوري ارسنال وخسارته أمام إيفرتون بهدف.

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ستبدأ المواجهة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف بعد غروب الشمس بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين والأردن والعراق، والساعة الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش..

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر

يسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وإحراز ثلاث نقاط، ومواصلة السعي خطوة خطوة، نحو انتزاع الصدارة من مدفعية أرسنال، حيث تعثر حامل الصدارة أمس، والفرق بينه وبين سيتي، بث مباشر، بقي خمس نقاط فقط.

من جانبه، سيسعى جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بث مباشر اليوم، عبر بث مباراة توتنهام ومان سيتي، على الهواء مباشرة، إلى تقليص الفارق إلى نقطتين فقط، فيما انتهت مباراة مانشستر سيتي اليوم، بشكل مباشر، مع السيتي. الفوز مباشرة.

ويحتل مانشستر سيتي، بث مباشر، المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، خلف المتصدر أرسنال الذي يملك 50 نقطة، بينما يحتل توتنهام مالك الأرض المركز الخامس ولديه 36 نقطة في الدوري الإنجليزي. الدوري.

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نجح فريق مانشستر سيتي في فوز مستحق في الجولة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي على ارسنال ارسنال، بهدف مجاني سجله في الشوط الثاني، فيما تغلب توتنهام هوتسبير على بريستون 3-0 في الجولة الرابعة من الكأس. بطولة.

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