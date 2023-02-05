رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فبراير 2023 بمحافظات الجمهورية

يبحث المواطنين عن رابط لسهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023، لـ شهر فبراير لعام 2023، حيث منحت الشركة المستخدمين فترة سماح حتى منتصف الشهر الجاري، لدفع الفاتورة وعدم التأخير، في كافة محافظات الجمهورية.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي 2023، يمكنكم معرفة الرابط المخصص من جانب الشركة المصرية للاتصالات لسهولة معرفة قيمة الفاتورة وسدادها قبل موعد السماح المحدد من جانب الشركة.

فاتورة التليفون الارضي شهر فبراير 2023

ومازالت عملية البحث عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي مستمرة، حيث أنه بعد مرور يوم 14 من الشهر الجاري ولم يتم سدادها سيتم إطلاق غرامة تأخير على المستخدمين، لذا يبحث المواطنين عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي المقرر صدورها بصفة دورية ومنتظمة كل 4 شهور.

تفاصيل حول سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي من المنتظر أن تكون أخر موعد للسداد والسماح في منتصف الشهر الجاري، وإليكم التفاصيل:

1- تصدر فاتورة التليفون الأرضي في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023.

2- تعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه.

3- تفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

فاتورة التليفون الأرضي

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد سداد قيمة فاتورة التليفون الارضي وهو شهر يناير 2023 حيث تمنح الشركة مهلة 30 يومًا للمواطنين لسدادها دون غرامة مالية، وتنتهي يوم 14 فبراير الجاري.

وأوضحت الشركة أن العملاء المتخلفين عن الدفع، مهلة شهر آخر حتى يوم 14 مارس 2023، للسداد بغرامة مالية قدرها 10 جنيهات كحد أدني أو1.5 % كحد أقصى من إجمالي قيمة الفاتورة وتضاف عليها عند السداد.

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه، والضغط هنا، وسوف تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.