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Ḱooṙą Ḷǐṿè شاهد بث مباراة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام ياسين تي في || yαssɪи τv

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

Ḱooṙą Ḷǐṿè شاهد بث مباراة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام ياسين تي في || yαssɪи τv حالة ترقب من عشاق كرة القدم ومتابعي الدوريات الأوروبية لمعرفة موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023. البحث الشائع على محركات جوجل هو مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، لأن مباراة الذهاب بين الفريقين شهد منافسات قوية، واستطاع مانشستر سيتي تسجيل 4 أهداف مقابل هدفين. حماس توتنهام لاعبين رائعين للفريقين من أجل الفوز، وخاصة فريق مانشستر الذي يبحث عن أي فرصة والانتقال إلى صدارة الدوري لهذا الموسم.

Ḱooṙą Ḷǐṿè شاهد بث مباراة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام ياسين تي في || yαssɪи τv

كما يسعى توتنهام للارتقاء إلى مرتبة أعلى في الدوري ويأمل أن يحالفه التوفيق في التتويج ويعوض خسارته في مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي، وتبقى 6 نقاط ومانشستر سيتي يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي. الدوري لذا الفريق الآن يستعد لمواجهة قوية بين توتنهام ومواصلة الفوز في مباراة الإياب للحصول على 3 نقاط جديدة ستضاف إلى الميزان، ترقبوا معنا الفقرات التالية، وسنقدم لكم موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي والتي تشهد منافسة قوية بين الفريقين، سوف تحتضن أرضية ملعب توتنهام لقاء مانشستر سيتي ضد توتنهام، المقرر أن تنطلق في غضون 24 ساعة بتاريخ الأحد الموافق 5 من فبراير 2023 وسوف يشهد اللقاء بين الفريقين تحديات كثيرة.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي موسم 2020-2023 الثاني، حيث لعب الفريق 20 مباراة وحصد فيهم 45 نقطة حقق الفوز 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 3، كما يحتل توتنهام الترتيب الخامس ولديه 36 نقطة عن الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 8 مباريات وهذا ما يجعله يسعى لحصد المزيد من النقاط.  

القنوات الناقلة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

يتم نقل البث الحي المباشر لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام عبر شاشة قناة بي ان سبورت بريميوم 1 بجودة عالية hd والتعليق في المباراة يكون بصوت المعلق حفيظ دراجي.
كما تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.
وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية. 

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر ( اضغط هنا )

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