حسين الشحات يتصدر تريند جوجل.. ما علاقة مي حلمي؟

تصدر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، لتألقه ودوره المؤثر والفعال في فريقه النادجي الأهلي.

ما علاقة مي حلمي بتصدر حسين الشحات تريند جوجل؟

طالبت الإعلامية مي حلمي اللاعب السابق إبراهيم سعيد بالاعتذار على الهواء لحسين الشحات، لأنها انتقده خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكدت أن إبراهيم سعيد لا بد من أنه يقدم اعتذاره لـ حسين الشحات لما يقوم به من دور مؤثر مع فريقه

وقالت مي حلمي إن حسين الشحات استعاد مستواه وأصبح له دور مميز ومهم مع الفريق، وخاصة أن النادي الأهلي لديه مباراة مقبلة مع ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية.

من هو حسين الشحات المتصدر تريند جوجل اليوم؟