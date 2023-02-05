ads

حسين الشحات يتصدر تريند جوجل.. ما علاقة مي حلمي؟

منوعات
حسين الشحات
حسين الشحات

تصدر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، لتألقه ودوره المؤثر والفعال في فريقه النادجي الأهلي.

ما علاقة مي حلمي بتصدر حسين الشحات تريند جوجل؟

طالبت الإعلامية مي حلمي اللاعب السابق إبراهيم سعيد بالاعتذار على الهواء لحسين الشحات، لأنها انتقده خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكدت أن إبراهيم سعيد لا بد من أنه يقدم اعتذاره لـ حسين الشحات لما يقوم به من دور مؤثر مع فريقه 

وقالت مي حلمي إن حسين الشحات استعاد مستواه وأصبح له دور مميز ومهم مع الفريق، وخاصة أن النادي الأهلي لديه مباراة مقبلة مع ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية.

من هو حسين الشحات المتصدر تريند جوجل اليوم؟

  • هو لاعب كرة قدم يحمل الجنسية المصرية في مركز خط الوسط حاليا للنادي الأهلي المصري.
  •  بدأ مسيرته الفنية خلال نادي المقاصة وضم إلى صفوف الفريق لمدة 5 مواسم 
  • وفي يناير 2023 انتقل إلى نادي العين الإماراتي معارا لمدة ستة أشهر
  • قام النادي الإماراتي باتمام التعاقد بشكل رسمي حتى يناير
  • في السادس من يناير تعاقد معه النادي المصري لمدة اربع سنوات
حسين الشحات مي حلمي اخبار مي حلمي ابراهيم سعيد

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

Man city live Now بث مباشر مانشستر سيتي وتوتنهام جودة عالية تعليق عربي || مشاهدة مباراة توتنهام ضد مان سيتي هدف كين اليوم

محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) بالاسم ورقم الجلوس 2023

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي

الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة كفر الشيخ (حصريًا)