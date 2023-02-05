رابط التسجيل في "منصة قوى" لـ نقل كفالة في السعودية

يبحث العمال وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية عن أفضل منصة لنقل الكفالة وكيفية التسجيل فيها. نقدم لكم اليوم منصة نقل الحقوق الأمنية، وهي إحدى أقوى المنصات الإلكترونية المتكاملة لنقل الكفالة.

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منصة قوية لخدمة الوكالات والعاملين إلكترونيًا داخل المملكة، مما يوفر الوقت والجهد، بحيث يمكن لأصحاب العمل طلب نقل خدمات الموظف من كفيل إلى كفيل آخر، لكن هذا يتطلب موافقة العامل على طلب نقل الكفالة. سنوضح لك كيفية التسجيل في منصة Qiwi ونقل الضمانات من خلال المنصة. استمر في قراءة هذا المقال، يمكن لجميع العمال وأصحاب العمل الاستفادة من هذه المنصة.

التسجيل في منصة قوى نقل كفالة

منصة القوة هي واحدة من لوائح العمل وتخضع لوزارة الموارد البشرية. من خلال هذه المنصة الإلكترونية يمكن نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر، بالإضافة إلى إيجاد حلول للنزاعات والخلافات بين أصحاب العمل. الكفلاء والعمال حيث يهدف إلى خلق سوق عمل متكامل وتحسين العلاقة التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل. يمكنك تسجيل رقم الهوية على منصة القوة بالطرق التالية:

الدخول على رابط منصة قوى “ من هنا ” .

. قم بتسجيل أسم المستخدم.

أدخل رقم الهوية وعنوان البريد الإلكتروني.

عين كلمة المرور.

قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله.

اضغط على زر تسجيل.

عند أتباع هذه الخطوات سوف سوف تتم عملية التسجيل بنجاح والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها منصة قوى.

شروط ومتطلبات نقل كفالة منصة قوى

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن منصة قوية لمساعدة جميع العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية على تحسين علاقتهم التعاقدية، حيث يمكن للعمال الانتقال بسهولة من منشأة إلى أخرى، مع مراعاة بعض الشروط والضوابط التي تواجههم، تشمل:

يصنف العامل ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل السعودي.

يجب أن يمضي العامل عام كامل مع صاحب العمل الحالي.

لا بد من التأكد أن العامل مازال موجود في العمل.

يجب أن يلتزم العامل فترة الأشعار.

أن يكون عقد العمل مازال ساري وموثق.

موافقة المنشأة الحالية التي يعمل بها العامل على نقل العامل.

يجب أن يمتلك العامل حساب على منصة قوى.

وجود رصيد يسمح للمنشأة أن تنقل العمالة إليها.

لا بد من اشتراك المنشأة في خدمة العنوان الوطني.

أن يكون عمر العامل 18 عام فيما فوق.

يجب أن تكون إقامة

طريقة نقل الكفالة منصة قوى

بعد إنشاء حساب على منصة Qiwi، يمكنك نقل الرعاية من خلال منصة Qiwi، وتكون العملية المحددة كما يلي:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمنصة قوى “ من هنا” .

. قم بتسجيل الدخول لحسابك الخاص على المنصة.

أنتقل إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

أضغط على خدمة نقل الكفالة.

أختر خدمة نقل موظف بين منشآت الرقم الموحد.

حدد المنشأة التي تريد نقل الكفالة إليها.

قم باختيار العاملة أو العامل المراد نقل كفالتهم.

أخيرًا قم بالضغط على تقديم الطلب.

مشكلة نقل الكفالة في منصة قوى

توفر منصة قوي العديد من الخدمات الإلكترونية، ولكن عند نقل الكفالة عبر منصة قوى، هناك بعض المشاكل بسبب بعض المعوقات، ومن أبرزها:

عدم سريان تصريح ورخصة العمل.

إنتهاء مدة الإقامة للعامل.

عدم موافقة الكفيل أو المنشأة على نقل العامل للمنشأة الأخرى.

عدم إصدار عقد العمل مع بقاء العامل لمدة ثلاثة أشهر في المملكة العربية السعودية.

إذا لم يكن العامل مسجل حساب على منصة قوى.

عند امتناع صاحب العمل عن دفع الراتب الشهري للعامل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر متتابعة.

عدم توثيق عقد العمل للعامل.

متي يتم الموافقة على طلب نقل الكفالة؟

عادة لا يحتاج طلب نقل الكفالة الكثير من الوقت بعد بداية تقديم الطلب بالنقل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال بوابة منصة قوى، حيث يتم الموافقة بعد ١٥ في حالة استيفاء جميع شروط نقل الكفالة.

هل يشترط تجديد الإقامة عند نقل الكفالة؟

نعم، حيث أن تلزم التعليمات بعد سن ٢٥ سنة نقل الكفالة حتى يتم تجديد الإقامة مع نقل الكفالة في نفس الوقت.