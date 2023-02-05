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ظهرت حالا: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

ينشر "الفجر" نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ  الإقليم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتيجة.

انتهى مكتب التربية والتعليم من أعمال التصحيح وراقب الدرجات بدقة حتى يتمتع كل طالب بالحق الكامل في الحصول على درجات.

أعلن صبري الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه بعد التصحيح، تم الانتهاء من نشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للفصلين الأول والثاني من الفصلين الأول والثاني لإدارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح "الدسوقي" لـ "صحف محلية" أنه بمجرد انتهاء الامتحان تبدأ المدرسة على الفور في التصحيح الذي يتم في كل مدرسة على حدة، موضحًا أنه يتم التأكيد على دقة التصحيح. يتم أخذها في الاعتبار، ويتم منح كل طالب الحقوق الكاملة للدرجات.

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