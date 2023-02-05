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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 " الآن" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية برقم الجلوس

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تنشر بوابة الفجر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بالغربية 2023، وذلك بعد اعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النتيجة.

يندرج هذا ضمن الخدمات التي يقدمها هذا الموقع لقرائه للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بسهولة وسرعة، القاهرة 24 تقدم نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 في محافظة الغربية، وقد تم الانتهاء من العمل وفقًا للشهادة الأولية للتحكم والمعيار والتحكم في الدقة.

وافق حاكم ولاية غامبيا الدكتور طارق رحمي مساء الأحد على نتائج الفصل الدراسي الأول من شهادة الثانوية العامة حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحان القبول العام 87.213 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد المتقدمين لامتحان القبول العام. أكثر من 50٪ وصلت إلى 88.02٪.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المحافظ وافق أيضا على نتائج شهادة الإعداد المهني، وبلغت نسبة الحاصلين على 50٪ فأكثر 92.5٪، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في الإعدادية للصم 2،038 طالب وطالبة. - شهادة أكثر من 50٪ من العدد الإجمالي للطلاب. 97.7٪ من المجموع، و48 طالبا تقدموا للامتحان، وأكثر من 50٪ من امتحان الشهادة الإعدادية للصم. وصلت إلى 100٪.

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