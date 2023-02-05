رسيما:: رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023 برقم الجلوس

تمت الموافقة على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023 من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 مما جعلها تتصدر محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية مع رقم الجلوس

ينتظر أولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023 بعد اعتمادها من قبل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

نتيجة اعدادية ثالثة في محافظة الغربية 2023 زاد البحث عنها بعد ظهورها لطلبة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، لحظة بلحظة، لمساعدة متابعيها على معرفة كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2023 برقم الجلوس

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي بالغربية

نتيجة ثالثة إعدادي 2023، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية، لمحاولة الوصول إلى رابط سهل وسريع للحصول عليها كاملة بالدرجات، والتي وفرته وزارة التربية والتعليم، لمعرفة النتيجة

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.