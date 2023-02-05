الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية برقم الجلوس

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة الغربية وفيما يلي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية وكذلك توزيع الدرجات للصف الثالث من اعدادي 2023.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، الترم الأول برقم الجلوس، وقدم التهاني للطلاب الناجحين.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

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