مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر يلا شوت.. كورة اون لاين

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية، بث مباشر على ملعب سبوتيفي كامب نو، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والدوري الإسباني، ولقاء مثير من العيار الثقيل الليلة.

تنطلق مباراة برشلونة واشبيلية، بث مباشر، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، السعودية، الأردن، الكويت، البحرين، العراق وقطر، فيما ستصدر صافرة الساعة العاشرة اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والسودان.

يدخل برشلونة مباراة إشبيلية اليوم بشعار "لا بديل للفوز"، حيث يتطلع إلى الابتعاد عن صدارة الدوري الإسباني وتوسيع فجوة النقاط مع غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي سقط أمام مايوركا بهدف.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحديه، ريال مدريد، الذي واجه ريال مايوركا اليوم في نفس الجولة من المسابقات وخسر بهدف نظيف، ليصبح البلوجرانا مع فرصة الابتعاد.

ويتألق برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث خاض 19 مباراة حتى الآن، وفاز في 16 مباراة، وتعادل مرتين وخسر واحدة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا وتلقوا 7 أهداف.

وكان المدرب تشافي قد صرح عن أرقام الفريق في الليجا هذا الموسم، قائلا: "حن نفعل كما كنا في السنة الماضية لكننا ناضجين أكثر ولاعبين الوسط الأربعة الذين يلعبوا يخسرون كرات أقل وهناك تحولات أقل.

مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر مساء اليوم تأتيكم على القناة الناقلة مباشرة بي إن سبورت وعلى مواقع البث الإلكتروني المعروفة في قمة الإثارة والتشويق ببطولة الليجا الإسبانية تعليق على محمد علي.

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لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )