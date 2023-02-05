مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية (Barcelona vs Sevilla) بث مباشر في الدوري الإسباني

مباراة برشلونة وإشبيلية (Barcelona vs Sevilla)؛ يلتقي فريق البارسا البرشلوني متصدر الدوري الإسباني لا ليغا موسم 2022-2023، مع خصمه اشبيلية في الدور العشرين من عمر بطولة دوري الدرجة الأولى، حيث يجمعهما تنافسًا قويًا في مباراة برشلونة وإشبيلية المرتقبة الليلة، وسط حضور جماهيري عريض من متابعي وعشاق كرة القدم الإسبانية.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية لايف 5 فبراير 2023

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على أول ألقابه هذا الموسم عندما رفع كأس السوبر الإسباني بالشهر الماضي، ويستكمل مشواره خلال بطولة الليجا في مباراة هامة والتي تجمع بين برشلونة ونظيره إشبيلية. يقدم موقع الفجرالرياضي لمتابعيه أبرز المعلومات وتفاصيل مشاهدة المواجهة المنتظرة الليلة. كما يمكنك من خلاله مشاهدة كل ما هو جديد لأقوى المنافسات العربية والعالمية والمحلية، التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة.

يتواجه طرفي المنافسة للمرة الثانية في هذا الموسم؛ وينطلق تحدي اليوم بتاريخ 5-2-2023 الموافق الأحد بالأسبوع ال 20 للبطولة. كما يستضيف المباراة ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل البارسا، داخل مدينة برشلونة داخل إسبانيا.

كما تم ضرب موعدًا عن مباريات برشلونة وتحديدًا أمام مانشستر يونايتد في ذهاب الإقصاء بالدوري الأوروبي يوم 16 فبراير. إليك التوقيت الرسمي لبث وبدء أحداث لقاء الفريقين في مباراة إشبيلية وبرشلونة فيما يلي:



التوقيت العالمي 8:00 م

مصر 10:00 م

المملكة السعودية 11:00 م

الإمارات 12:00 منتصف الليل

حقق Barcelona انتصارات متتالية في الدوري الإسباني وبطولة كأس الملك، ويسعى العملاق الكتالوني للحفاظ على صدارة البطولة والفوز بمباراته القادمة ضد الفريق الأندلسي، فهو لم يخسر أمام إشبيلية منذ أكتوبر (October) عام 2015. كما قد يبدأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالتشكيلة الأساسية 4-3-3:

حارس المرمى تير شتيجن

الدفاع كوندي – أروجو – كريستنسن – بالدي

الوسط بيدري – بوسكيتس – دي جونغ

الهجوم رافينها – ليفاندوفسكي – جافي

التشكيل المتوقع لفريق إشبيلية في مواجهة البارسا

خطة تشكيل إشبيلية في مواجهة برشلونة اليوم 5 فبراير في الليجا وخلفية شعار النادي وبعض اللاعبين

بدأ Sevilla بالصعود في جدول ترتيب الليجا بعد فوزه في ثلاثة من آخر 4 مباريات خاضها بالدوري الاسباني. فهو يستعد بكامل قوته للمواجهة القوية التي تنتظره في مباراة برشلونة وإشبيلية، وقد يبدأ خورخي سامباولي مدرب الفريق بخطة اللعب التالية:

حراسة المرمى ياسين بونو

خط الدفاع مونتيل – جوديلي – نيانزو – أكونيا

وسط ديلاني – راكيتيتش – توريس – لاميلا

هجوم النصيري

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واشبيلية في دوري لا ليغا

تتجه أنظار مشجعي البارسا للقاء اليوم الذي يجمعه مع نظيره الاندلسي بالدور العشرين، وبالإجابة على سؤال أين يمكنني مشاهدة مباراة برشلونة ضد اشبيلية؟. فتعتبر القنوات الرياضية القطرية بي إن سبورتس هي الناقلة لمباريات الدوري الاسباني، التي تُقدم مشاهدة مباشرة الآن 5/2/2023 للمباراة. فيمكنك متابعة مجريات اللقاء عبر الآتي:

تردد قناة beIN Sport HD 1.

تردد قناة beIN sport premium 1.

سجل المواجهات بين إشبيلية وبرشلونة

بالرجوع لآخر المباريات التي جمعت Barcelona vs Sevilla قبل لقاء اليوم المرتقب المقرر له موعد مباراة برشلونة واشبيلية، فقد لعبا حتى الآن 62 مباراة، وحقق برشلونه 41 فوزًا في سجل انتصاراته على نظيره اشبيليه، الذي انتصر أيضًا عليه 10 مرات، وانتهت بالإضافة إلى ذلك 12 مباراة بالتعادل.

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ترتيب برشلونة وإشبيلية في جدول الليغا 2023

يأتي نادي برشلونة رقم 1 ومتصدرًا لجدول الدوري الاسباني الدرجة الأولى برصيد 50 نقطة، متفوقًا على خصمه الأبدي ريال مدريد بفارق خمس نقاط. بينما يحتل إشبيلية الأندلسي المرتبة الرابعة عشر جامعًا 21 نقاط.



أين يمكنني مشاهدة برشلونة - إشبيلية؟

شاهد مباراة برشلونة مع إشبيلية تليفزيونيًا على قناة بي ان سبورت، وعبر الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر beIN CONNECT.

ماذا عن الغيابات بصفوف فريقي برشلونة واشبيلية في مباراة اليوم؟

سيغيب عن البارسا اللاعب عثمان ديمبيلي نتيجة إجهاد بالفخد. أما الفريق الأندلسي إشبيلية سيغيب عنه:

ماركو دميتروفيتش

أليكس تيليس.

خيسوس كورونا.

خيسوس نافاس.

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