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مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم الأحد 5 فبراير، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الليجا، والتي تقام على أرضية ملعب «كامب نو» معقل البلوجرانا.

وتقام مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم الأحد 5 فبراير، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الليجا، والتي تقام على أرضية ملعب «كامب نو» معقل البلوجرانا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن قائمة فريقة الذي يخوض بها مباراته أمام إشبيلية اليوم الأحد، فى الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في مسابقة الدوري الإسباني على حساب إشبيلية ومواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني.

كان برشلونة حقق فوزا صعبا على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا.

وخاض برشلونة 19 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 16 لقاء، وتعادل في مواجهتين وخسر في مناسبة وحيدة، وسجل 39 هدفا واستقلت شباكه 32 هدفا.

على الجانب الآخر، يأمل فريق إشبيلية في مواصلة انتفاضته الأخيرة بخطف نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من منطقة وسط الجدول، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أروخو، كريستينسن، ألبا.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جافي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

ويقدم بوابة الفجر خدمة بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم الأحد 5 فبراير، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الليجا، والتي تقام على أرضية ملعب «كامب نو» معقل البلوجرانا.

وتقام مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني اليوم الأحد 5 فبراير، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الليجا، والتي تقام على أرضية ملعب «كامب نو» معقل البلوجرانا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )

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