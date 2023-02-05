رابط مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم تويتر في الدوري الاسباني يلا شوت

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إشبيلية التي تجمعهما في العاشرة مساء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

تشكيل برشلونة ضد اشبيلية



حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، جوردي ألبا

الوسط: بوسكيتس، دي يونج جافي، بيدري

الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي

تشكيل برشلونة

تشكيل برشلونة



ويخوض برشلونة مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل تأمين صدارة الدوري الإسباني وزيادة فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد، الذى يحتل المركز الثاني، فى حين يسعى إشبيلية لتعطيل قطار البارسا وتعديل ترتيبه فى جدول المسابقة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة بعد خوض 19 مباراة، بينما يتواجد فريق إشبيلية فى المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

ويقدم برشلونة، بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي هرنانديز، أداءً أكثر من رائع في الدوري الإسباني الموسم الحالي، ويتصدر المسابقة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف".

وخاض برشلونة 19 مباراة حتى الآن، حصد خلالها الفوز في 16 مواجهات وتعادل مرتين بينما خسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبوه 39 هدفا ودخل مرماهم 7 أهداف.

لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر ( اضغط هنا )