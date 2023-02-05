يلا شوت live stream بث مباشر مباراة برشلونة ضد اشبيلية || كورة لايف مشاهدة مباراه برشلونة دون تقطيع KOrAGOal || برشلونة اليوم الآن || رابط ماتش برشلونة

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمعهما في بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام نظيره فريق إشبيلية في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام نظيره فريق إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، في اللقاء الذي سيذاع عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني.

قال تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية: الفوز بكأس السوبر أعطانا الثقة، خاصة للشباب، وهناك الكثير ممن لم يفزوا باللقب بعد، ومن المهم أن تحرر نفسك قليلًا بعد تخفيف الضغط. علينا بعد الفوز بكأس السوبر.

وأضاف تشافي عن ريال مدريد: نحن نلعب ضد أبطال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وسيكون من الصعب الفوز بالألقاب حتى لو كان ريال مدريد قويًا جدًا.. ما زلت أرى ريال مدريد قويًا وعلينا القتال من أجله. الدوري حتى آخر مباراة.

وتابع مدرب برشلونة: نحن جيدون في الدوري الإسباني، صحيح أنه في أوروبا كان الأمر صعبًا وحتى في الكأس، لكننا نتحسن ونحاول التحسين، وكان شتيجن عنصرًا مهمًا، ونحاول أيضًا تحسين هجومي.

وأكمل تشافي عن مباراة إشبيلية، قائلًا: إنهم خصم صعب رغم مركزه بالدوري، إنه فريق رائع، وساومباولي عزز صفوفه ونحن نتحدث عن مدرب رائع.. غدًا سيكون خصم صعب وبدنيًا هم أقوياء.

وعن أرقام الفريق في الليجا هذا الموسم، أجاب تشافي: نحن نفعل كما كنا في السنة الماضية لكننا ناضجين أكثر ولاعبين الوسط الأربعة الذين يلعبوا يخسرون كرات أقل وهناك تحولات أقل.

 

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