"الأرصاد" تحذر: الاثنين الأشد برودة خلال موجة الطقس السيئ

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة الطقس السيء التي من المتوقع أن تضرب البلاد اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن هناك تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بجانب نشاط كبير في للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل سرعتها من 60 إلى 80 كلم/ساعة خاصة بالطرق السريعة والمكشوفة والأماكن المفتوحة والظهير الصحراوي.

وأكدت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن غد الإثنين سيشهد ذروة موجة الطقس السيء، حيث تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات، لتسجل 16 درجة مئوية خلال فترات النهار تصل إلى 10 درجات خلال فترات الليل.

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح سوف تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والأمطار متوسطة على فترات متقطعة في أغلب محافظات الجمهورية تصل إلى غزيرة رعدية على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الشهر الجاري، مع ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية، منوهة بانحسار موجة الطقس السيء بداية من مساء الثلاثاء.