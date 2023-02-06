أمطار وانخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس السيئة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لطقس سيئ خلال الساعات المقبلة، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

وأكدت منار غانم، خلال برنامج على مسؤوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد، أن هناك تقلبات جوية جديدة حادة خلال الساعات المقبلة، مطالبًة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد هطول أمطار غزيرة غدًا الاثنين، على عدد من المحافظات، محذرة من برودة الجو خلال فترات الليل من غدٍ حتى الثلاثاء.

وأكملت حديثها قائلة: غدا نشاط للريح محملة للأتربة، والبلاد هتتعرض لموجة جديدة من الطقس غير المستقر بسبب التقلبات الجوية الحادة، وناخد بالنا من سرعة الرياح ومرضى الجيوب الأنفية تلبس كمامة بسبب الأتربة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا في مصر، الاثنين، مؤكدة أنه يسود البلاد طقسا باردا بسبب رياح قادمة من أوروبا تسبب الشعور بالبرودة.

وعن حالة الطقس غدًا في مصر، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا يسوده طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.