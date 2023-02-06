ads

أمطار وانخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس السيئة اليوم

أخبار مصر
تراكمات مياه الأمطار
تراكمات مياه الأمطار بالشوارع - أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لطقس سيئ خلال الساعات المقبلة، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

وأكدت منار غانم، خلال برنامج على مسؤوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد، أن هناك تقلبات جوية جديدة حادة خلال الساعات المقبلة، مطالبًة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد هطول أمطار غزيرة غدًا الاثنين، على عدد من المحافظات، محذرة من برودة الجو خلال فترات الليل من غدٍ حتى الثلاثاء.

وأكملت حديثها قائلة: غدا نشاط للريح محملة للأتربة، والبلاد هتتعرض لموجة جديدة من الطقس غير المستقر بسبب التقلبات الجوية الحادة، وناخد بالنا من سرعة الرياح ومرضى الجيوب الأنفية تلبس كمامة بسبب الأتربة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا في مصر، الاثنين، مؤكدة أنه يسود البلاد طقسا باردا بسبب رياح قادمة من أوروبا تسبب الشعور بالبرودة.

وعن حالة الطقس غدًا في مصر، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا يسوده طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس الاثنين حالة الطقس الطقس درجات الحرارة أخبار مصر الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد برودة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

عاجل.. زلزال يضرب القاهرة والجيزة الآن

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) بالاسم ورقم الجلوس 2023

ظهرت حالًا نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة محافظة الغربية

الآن متاح.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم