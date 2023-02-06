الشروط المطلوبة لوظائف رمضان 1444هـ المؤقتة بالسعودية وموعد التقديم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية عن البدء في التقدم للوظائف الموسمية في شهر رمضان 2023 لعام 1444 هـ، اعتبارا من أمس الأحد 14 من شهر رجب ويستمر لمدة 3 أيام.

وكشف لشؤون الحرمين" أن الوظائف متاحة لكل من الجنسين في مختلف إدارات الوكالات خلال موسم رمضان المقبل، حيث إنها وظائف سنوية يتطلع إليها السعوديون لما لها من مزايا مختلفة.

رابط التقديم على وظائف رمضان 1444 هـ المؤقتة

- زيارة رابط وظيفة شئون المسجد النبوي من هنــــــــــــــــــــا، ثم الضغط على إنشاء حساب جديد.

- بعد ذلك انقر فوق الوظائف الموسمية لشهر رمضان 1444، واملأ نموذج الطلب والتأكد من جميع البيانات المسجلة.

- تسجيل كود التحقق المرئي، ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على تقديم الطلب.

- بعد ذلك يتم طباعة رقم الطلب المقدم لاستخدامه للاستعلام عن نتائج الحالات المؤقتة.

شروط الوظائف المتاحة في المدينة المنورة خلال شهر رمضان

1- اجتياز مقابلة شخصية للمتقدمين بنجاح، ويجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل من بين المؤهلات الأكاديمية المطلوبة.

2- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة من مواطني المملكة العربية السعودية، وتقديم أصول المستندات اللازمة التي تثبت ذلك.

3- ألا ينشغل بعمل آخر ويتفرغ لهذه الوظيفة بالكامل.

4- ألا يقل سن المتقدم للعمل بالمسجد النبوي في شهر رمضان 1444 هـ عن 20 عاما.

5- وأن يكون لائقًا صحيًا للعمل، ومطلوب حضور الدورات التدريبية للقبول.