ads

وباء أخطر من كورونا يظهر في ليبيا.. ما قصته؟

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية

بدأت السلطات الصحية في ليبيا اتخاذ إجراءات الرصد والمتابعة للاحتراز من انتشار وباء "إيبولا" عن طريق مهاجرين غير شرعيين، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "أخطر من كورونا".

عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، كتب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، منشورا بعنوان "زمن الأوبئة"، قال فيه: "كورونا وما حدث فيها يعتبر رحمة أمام مرض الإيبولا الذي قد ينتشر في عدة بلدان!".

حذر السائح من أنه إذا انتشر إيبولا في ليبيا "بصراحة قد تكون كارثة بمعنى الكلمة"، داعيا إلى "أخد الاحتياطات اللازمة، خصوصا الرحلات الدبلوماسية من البلدان التي يوجد بها انتشار مثل أوغندا".

لم ينتشر

ردا على سؤال لأحد متابعي الصفحة بشأن انتشار الوباء في ليبيا، أجاب السائح: "لا يوجد انتشار للمرض في ليبيا ولله الحمد".

نشرت صور للتعميمات المرسلة إلى فرق الرصد والمتابعة في المستشفيات والهيئات الصحية لأخذ الإجراءات الاحترازية، والتعريف بما هو إيبولا، وطرق انتشاره.

سبق أن أعلنت الدولة الليبية اكتشاف حالات بمرض إيبولا قادمة من مالي وأوغندا، لكن إجراءات الجهات الصحية حالت دون انتشار المرض.

ايبولا وباء إيبولا أخبار مصر وزارة الصحة ليبيا

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

عاجل.. زلزال يضرب القاهرة والجيزة الآن

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

محافظة البحيرة | نتيجة الشهادة الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي ) بالاسم ورقم الجلوس 2023

ظهرت حالًا نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة محافظة الغربية

الآن متاح.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم