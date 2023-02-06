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الذروة اليوم.. 6 تحذيرات للمواطنين لتجنب موجة الطقس السيئ

أخبار مصر
تساقط أمطار على شوارع
تساقط أمطار على شوارع القاهرة - أرشيفية

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، بعض التحذيرات للمواطنين بشأن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليًا.

ونصح المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدة نصائح، خاصة في ظل تقلبات الجو، وتراجع درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ونستعرضها في التالي:

1- توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والأشجار.

2- غلق النوافذ جيدًا لتجنب دخول الأتربة الناعمة من الشوارع داخل المنزل، نتيجة لنشاط الرياح.

3- الحذر في أثناء السير من تساقط أي أجسام صلبة قد تسقط من المباني خلال وقت نشاط الرياح.

4- القيادة بهدوء والتأكد من سلامة السيارة ومصابيح الإنارة في المناطق المعنية بكثرة الأمطار، وعدم ركن السيارة بجوار أشجار وأعمدة مائلة أو متهالكة.

5- على العمال والمهندسين اتخاذ الاحتياطات والتدابير في المواقع الإنشائية، والتأكد جيدًا من سلامة السقالات والرافعات.

6- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

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