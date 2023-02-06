تعرف على قوة زلزال تركيا وعدد الضحايا والجرحى

هز زلزال قوي جنوبي تركيا، فجر اليوم الاثنين.

ووفقا لإدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، بلغت قوته 7.4 درجة بمقياس ريختر

عدد قتلى الزلزال

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أتراك سقوط 15 قتيلا على الأقل من جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

تصريحات سابقة لأحد المسئولين الأتراك

كانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت عن والي مدينة عثمانية، جنوبي تركيا، قوله إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى تهدم أكثر من 30 مينى.

كما نقلت الوكالة التركية عن وزير الداخلية قوله إن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، ما يعني أن ذلك يشمل تقديم المساعدة الدولية.



وقال الوزير التركي إن بلاده سجلت ست هزات ارتداديه تخطت قوتها 6 رجات على مقياس ريختر.