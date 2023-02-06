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عاجل.. بيان مهم من البحوث الفلكية بعد شعور عدة مناطق مصرية بالزلزال

أخبار مصر
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذي ضرب الأراضي التركية فحر اليوم، أكثر من 7 توابع، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها في عدد من المدن المصرية

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد ٦٩١ شمال رفح

وأضاف الدكتور جاد في بيان اليوم، إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة ٣:١٧ صباحًا بالتوقيت المحلي، بقوة ٧،٧ درجة على مقياس ريختر

وأوضح رئيس المعهد أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض ٣٧،١٣ شمالًا، وخط طول ٣٧،٠٩ شرقا، على عمق ١٨،٣٠ كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات

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