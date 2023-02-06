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أول تعليق لأردوغان على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا صباح اليوم

عربي ودولي
أردوغان
أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة جراء زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلن أردوغان، حالة التأهب لمساعدة المناطق المتضررة.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، قد أفاد بأن زلزالا قوته 7.7 درجة هز تركيا، صباح اليوم، وأنه وقع على عمق عشرة كيلو مترات.

وذكرت مصادر تركية، الخسائر التي منيت بها البلاد جراء الهزة الأرضية، حيث حصدت حصيلة أولية انهيار 34 مبنى ومقتل 5 أشخاص حتى الآن.

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