عاجل.. قتلي وجرحي بالعشرات - زلزال مدمر يضرب تركيا بقوة 7.9 درجات

شهدت الأراضي التركية زلزال مدمرة بقوة 7.9 درجات فجر اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2023 جنوب تركيا، مخلفا دمارا هائلا وخسائر في الأرواح.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي. وبلغ عمقه 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأدى ذلك لوقوع قتلى وجرحى، بعد انهيار عدد كبير من المباني في 10 ولايات تركية، حيث ضرب الزلزال غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وكهرمان ماراش، ومالاتيا، ودياربكر، وأضنة، وغيرها من المناطق والولايات.

وأعلنت السلطات التركية عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في 7 محافظات جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن والي مدينة عثمانية، جنوبي تركيا، قوله إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى تهدم أكثر من 30 مبنى.

كما قال والي ملاطية إن التقديرات الأولية تشير إلى تهدم 130 مبنى، وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح، وأكد والي شانلي أورفة مصرع 15 شخصا وإصابة 30 بجروح جراء الزلزال حتى الآن.

ونقلت الوكالة التركية عن وزير الداخلية قوله إن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، ما يعني أن ذلك يشمل تقديم المساعدة الدولية.

وقال الوزير التركي إن بلاده سجلت 6 هزات ارتداديه تخطت قوتها 6 رجات على مقياس ريختر.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، معلنا عن حالة التأهب: "كافة وحداتنا المعنية في حالة تأهب تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية".