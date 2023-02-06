الصحة التركية: ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ53 قتيلا ومئات المصابين

قالت وسائل إعلام تركية، نقلًا عن مصادر طبية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 53 وإصابة مئات آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين وانهيار مئات المباني.

أعلن حاكم مالطا التركي، أن الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين، أدى إلى انهيار 130 مبنى، ومقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة أكثر من 100.

من جانبه أعلن محافظ شانلي أورفا التركية، مقتل 12 شخصا على الأقل في الزلزال، بالإضافة إلى انهيار 17 مبنى.

وفي وقت سابق قال مسئولون أتراك، إن نحو 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم.

وكانت قد أعلنت الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالًا بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن والعراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.