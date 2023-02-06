ads

الصحة التركية: ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ53 قتيلا ومئات المصابين

عربي ودولي
زلزال تركيا
زلزال تركيا

قالت وسائل إعلام تركية، نقلًا عن مصادر طبية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 53 وإصابة مئات آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين وانهيار مئات المباني.

أعلن حاكم مالطا التركي، أن الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين، أدى إلى انهيار 130 مبنى، ومقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة أكثر من 100.

من جانبه أعلن محافظ شانلي أورفا التركية، مقتل 12 شخصا على الأقل في الزلزال، بالإضافة إلى انهيار 17 مبنى.

وفي وقت سابق قال مسئولون أتراك، إن نحو 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم.

وكانت قد أعلنت الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالًا بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن والعراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.

زلزال تركيا تركيا زلزال في تركيا زلزال تركيا اليوم زلزال زلزال يضرب تركيا عاجل زلزال تركيا زلزال يضرب تركيا الان زلزال تركيا الان زلزال سوريا زلزال في تركيا الان زلزال في تركيا اليوم تركيا زلزال الآن اخبار الزلزال في تركيا لحظة وقوع الزلزال في تركيا تركيا مباشر زلزال مدينة تركيا اليوم تركيا اسطنبول زلزال الان هزة ارضية في تركيا تركيا الان عاجل تركيا تركيا اليوم تركيا بالعربي اخبار تركيا اليوم زلزال قوي صافية وزلزال زلزال اليوم زلزال عنيف زلزال 9

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

عاجل| آخر تطورات الأوضاع في زلزال مصر وتركيا والدول العربية

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

ظهرت حالًا نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة محافظة الغربية

الآن متاح.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي