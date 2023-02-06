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تحرك عاجل من الأمم المتحدة الأمريكية لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا اليوم

عربي ودولي
زلزال تركيا وسوريا
زلزال تركيا وسوريا اليوم

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة في المناطق التي تضررت بشدة من الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وقوع زلزال مدمر.

وأضاف: "نحن على اتصال مع المسؤولين الأتراك لتقديم أي مساعدة، وسنواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع أنقرة".

وكان معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، تسجيل 42 وفاة ونحو 200 إصابة في محافظات حلب وحماة واللاذقية وذلك في حصيلة غير نهائية نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وبلغت قوته 7.9 درجة.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث بتركيا، الإثنين، أن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر، الذي هز عدة أقاليم جنوبي البلاد.

تفاصيل زلزال تركيا اليوم الكبير

هز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

  • قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.
  • قال شاهد من رويترز في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.

زلازل تركيا

  • تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.
  • في أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا نحو خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.
  • يناير 2020 شهد أيضا زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.
  • في أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.
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