خبراء: "زلزال تركيا" هو الأقوى والأعنف وقتلى وجرحى وحصار العشرات

ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات جنوب تركيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وشعر سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا بالزلزال وتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. حصار عشرة اشخاص واجلاء السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. أعلنت السلطات التركية مستوى التأهب 4، وهو طلب للمساعدة الدولية، ساعدت القوات التركية في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة.

وأفاد مراسلو قناة العربية والحدث أن الولايات التركية شهدت أكثر من 66 هزة ارتدادية بعد الزلزال. في الوقت الحالي لا يوجد عدد دقيق للضحايا والعدد في تزايد مستمر، وقد تضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا من الزلزال، لكن وكالة الكوارث التركية ذكرت أن الزلزال تسبب في مقتل 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع الوحدات والمؤسسات في البلاد في حالة تأهب بعد الزلزال العنيف. وطلب وزير الداخلية التركي من المواطنين إفساح المجال لسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ. وأعلن بالقول: "نحن في حال تأهب وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ للمناطق المتضررة.. والأولوية الآن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض"، كما دعا المواطنين إلى الكف عن استخدام الهواتف المحمولة.

وقال مسؤولون أتراك إن العشرات لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلزال. وأعلن حاكم إقليم عثمانية التركي عن انهيار 34 مبنى، فيما قال مسؤول أمني تركي إن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال ووجود ناس تحت الأنقاض. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بوجود دمار في نحو 130 بناية في ولاية ملاطية بتركيا، وكذلك وجود دمار في عدد كبير من المباني في البلدات القريبة من الحدود التركية شمال سوريا.

وأظهرت صور بثتها محطة "تي. آر. تي" الحكومية وقوع أضرار بمبان وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج.

وقال شهود إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ وتسبب بأضرار مادية. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد.

وقد شعر بهذا الزلزال سكان اليونان وقبرص وأرمينيا وقبرص والعراق وسوريا ولبنان ومصر. وتلت الزلزال هزات ارتدادية أقل قوةً.

قتلى وجرحى بالعشرات في سوريا

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، فيما قال مصدر في الجهاز الحكومي في حماة إن عدة مبان انهارت هناك. وقال شهود إن الناس في دمشق وكذلك في مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتن خرجوا إلى الشارع سيرا على الأقدام واستقلوا سياراتهم للابتعاد عن مبانيهم في حالة الانهيار.

وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مقتل 42 وإصابة أكثر من 200 في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال، فيما قال الدفاع المدني السوري على "تويتر" إن عشرات الضحايا والأشخاص عالقون تحت الأنقاض في شمال غرب البلاد نتيجة انهيار مبان بسبب الزلزال.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا نحو 50 جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.