ads

خبراء: "زلزال تركيا" هو الأقوى والأعنف وقتلى وجرحى وحصار العشرات

عربي ودولي
زلزال تركيا اليوم
زلزال تركيا اليوم

ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات جنوب تركيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وشعر سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا بالزلزال وتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. حصار عشرة اشخاص واجلاء السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. أعلنت السلطات التركية مستوى التأهب 4، وهو طلب للمساعدة الدولية، ساعدت القوات التركية في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة.

وأفاد مراسلو قناة العربية والحدث أن الولايات التركية شهدت أكثر من 66 هزة ارتدادية بعد الزلزال. في الوقت الحالي لا يوجد عدد دقيق للضحايا والعدد في تزايد مستمر، وقد تضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا من الزلزال، لكن وكالة الكوارث التركية ذكرت أن الزلزال تسبب في مقتل 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جميع الوحدات والمؤسسات في البلاد في حالة تأهب بعد الزلزال العنيف. وطلب وزير الداخلية التركي من المواطنين إفساح المجال لسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ. وأعلن بالقول: "نحن في حال تأهب وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ للمناطق المتضررة.. والأولوية الآن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض"، كما دعا المواطنين إلى الكف عن استخدام الهواتف المحمولة.

وقال مسؤولون أتراك إن العشرات لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلزال. وأعلن حاكم إقليم عثمانية التركي عن انهيار 34 مبنى، فيما قال مسؤول أمني تركي إن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال ووجود ناس تحت الأنقاض. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بوجود دمار في نحو 130 بناية في ولاية ملاطية بتركيا، وكذلك وجود دمار في عدد كبير من المباني في البلدات القريبة من الحدود التركية شمال سوريا.

وأظهرت صور بثتها محطة "تي. آر. تي" الحكومية وقوع أضرار بمبان وتجمع الناس في شوارع تغطيها الثلوج.

وقال شهود إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ وتسبب بأضرار مادية. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد.

وقد شعر بهذا الزلزال سكان اليونان وقبرص وأرمينيا وقبرص والعراق وسوريا ولبنان ومصر. وتلت الزلزال هزات ارتدادية أقل قوةً.

قتلى وجرحى بالعشرات في سوريا

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، فيما قال مصدر في الجهاز الحكومي في حماة إن عدة مبان انهارت هناك. وقال شهود إن الناس في دمشق وكذلك في مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتن خرجوا إلى الشارع سيرا على الأقدام واستقلوا سياراتهم للابتعاد عن مبانيهم في حالة الانهيار.

وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مقتل 42 وإصابة أكثر من 200 في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال، فيما قال الدفاع المدني السوري على "تويتر" إن عشرات الضحايا والأشخاص عالقون تحت الأنقاض في شمال غرب البلاد نتيجة انهيار مبان بسبب الزلزال.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا نحو 50 جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

زلزال تركيا تركيا زلزال في تركيا زلزال تركيا اليوم زلزال زلزال يضرب تركيا عاجل زلزال تركيا زلزال يضرب تركيا الان زلزال تركيا الان زلزال سوريا زلزال في تركيا الان زلزال في تركيا اليوم تركيا زلزال الآن اخبار الزلزال في تركيا لحظة وقوع الزلزال في تركيا تركيا مباشر زلزال مدينة تركيا اليوم تركيا اسطنبول زلزال الان هزة ارضية في تركيا تركيا الان عاجل تركيا تركيا اليوم تركيا بالعربي اخبار تركيا اليوم زلزال قوي صافية وزلزال زلزال اليوم زلزال عنيف زلزال 9

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

عاجل| آخر تطورات الأوضاع في زلزال مصر وتركيا والدول العربية

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

ظهرت حالًا نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة محافظة الغربية

الآن متاح.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي