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اليوم.. مطار سفنكس يستقبل طائرة خاصة تقل وفدًا من رجال الأعمال وأثرياء العالم

أخبار مصر
مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي

يستقبل مطار سفنكس الدولي اليوم الاثنين، رحلة طيران خاصة تابعة لشركة " Titan "، على متنها وفد رفيع المستوى، يضم 59 من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم، قادمة من دولة بتسوانا بجنوب القارة الإفريقية، لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الجيزة، بعد زيارتهم لكل من الأقصر وأسوان، ثم سفرهم من مطار سفنكس إلى فينسيا بإيطاليا. 

يأتي ذلك إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط سياحة اليوم الواحد بالمطارات المصرية، وجذب مزيد من الحركة  السياحية الوافدة إلى مصر.

ومن المقرر أن يتم استقبال الوفد بصالة كبار الزوار بمطار سفنكس من فريق العلاقات العامة بالمطار.

وكان مطار سفنكس قد استقبل رحلة خاصة نهاية ديسمبر الماضي قادمة من العاصمة اليونانية أثينا على متنها 58 راكبًا من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم استغرقت يومًا واحدًا، لزيارة منطقة الأهرامات الأثرية التى تعد من أبرز معالم الحضارة المصرية العريقة.

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