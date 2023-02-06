عاجل.. مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال

أعربت جمهورية مصر العربية، صباح اليوم الاثنين، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.

وكان زلزال مدمرا قد ضرب عدة مدن تركية وسوريا ما أسفر عن المئات من القتلى والجرحى.