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عاجل ما يقال عند وقع الزلزل دعاء مستجاب.. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك

منوعات
بوابة الفجر

- اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

- اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

- دعاء الزلزال.. اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

- اللهم نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا على أمور الدنيا، اللهم لا تُعذبنا، ولا تُسلط علينا بذنوبنا مَن لا يخافك ولا يرحمنا.

 

ما هو دعاء الزلزال دعاء الزلزال دعاء الزلازل والهزات الأرضية

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