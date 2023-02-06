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عاجل.. ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 521 قتيلا

أخبار مصر
الزلزال
الزلزال

ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 521 قتيلا، وفق آخر تحديث لآثار وتداعيات الحادث الأليم، حيث ضرب زلزال قوي بلغت شدته مايزيد على 9 درجات ريختر خمس دول على رأسها تركيا وسوريا.. وسنوافيكم بالتفاصيل

وأعربت جمهورية مصر العربية، صباح اليوم الاثنين، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.

وكان زلزال مدمرا قد ضرب عدة مدن تركية وسوريا ما أسفر عن المئات من القتلى والجرحى.

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عاجل.. مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال

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