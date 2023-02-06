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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس الترم الأول محافظة الشرقية

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية، برقم المقعد واسمه، هي أكثر ما يبحث عنه الآلاف من أولياء الأمور، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث أنهت بعض المديريات التربوية التصحيح والموافقة على النتيجة.

يقدم "بوابة الفجر" نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لحظة بلحظة لمساعدة متابعيها على معرفة كل ما يتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية وخطواتها وكيفية تنفيذها كجزء من خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، لتحديد مصيرهم قبل معركة المرحلة الثانوية.

رابط الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي بالشرقية

نتيجة ثالثة إعدادي 2023 بالشرقية، يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية، لمحاولة الوصول إلى رابط سهل وسريع للحصول عليها كاملة بالدرجات، والتي وفرته وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية - الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

 

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